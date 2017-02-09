Украинский социальный проект представят на Берлинале

По информации пресс-центра, 12 февраля киевский международный кинофестиваль "Молодость" представляет социальный проект "Ukraine: Cargo 300" на одной из крупнейших киноплатформ мира.

Как отмечают организаторы проекта, их цель - призвать Европу и мир посмотреть на Украину как на бойца, которому нужна поддержка мировой киноэлиты. Тех, кто пользуется авторитетом у миллионов людей. В том числе и у европейских политиков.

Как сообщал УНН, что сегодня стартует 67-й Берлинский международный кинофестиваль, в конкурсной программе которого будет представлен украинский документальный фильм "Школа № 3".