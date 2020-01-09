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Український шахіст тріумфував на турнірі в Іспанії

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 січня. УНН. Міжнародний гросмейстер Віталій Бернадський із Чернівців став переможцем XXXI Intl Chess Open Roquetas de Mar 2020, що фінішував в іспанському місті Рокетас-де-Мар, інформує УНН з посиланням на спільноту "Українські шахи" у Facebook.

Уродженець Чернівців набрав 7,5 очка разом із вірменом Кареном Крігоряном, але випередив його за додатковими показниками. Трійку призерів замкнув інший представник Вірменії.

Відзначимо також результат Віталія Сивука з Миколаєва, який з 7 очками поділив 3-5 місця і лише за додатковим показником став п'ятим.

Додамо, що у турнірі взяли участь 173 шахісти з України, Індії, Бразилії, Канади, Азербайджану, Німеччини, Бельгії, Польщі, США, Китаю, Іспанії, Куби, Венесуели, Росії, Перу, Південної Кореї, Аргентини, Білорусі, Чилі та Сінгапуру.

Українські Національні Новини

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