Український шахіст тріумфував на турнірі в Іспанії
Київ • УНН
КИЇВ. 9 січня. УНН. Міжнародний гросмейстер Віталій Бернадський із Чернівців став переможцем XXXI Intl Chess Open Roquetas de Mar 2020, що фінішував в іспанському місті Рокетас-де-Мар, інформує УНН з посиланням на спільноту "Українські шахи" у Facebook.
Уродженець Чернівців набрав 7,5 очка разом із вірменом Кареном Крігоряном, але випередив його за додатковими показниками. Трійку призерів замкнув інший представник Вірменії.
Відзначимо також результат Віталія Сивука з Миколаєва, який з 7 очками поділив 3-5 місця і лише за додатковим показником став п'ятим.
Додамо, що у турнірі взяли участь 173 шахісти з України, Індії, Бразилії, Канади, Азербайджану, Німеччини, Бельгії, Польщі, США, Китаю, Іспанії, Куби, Венесуели, Росії, Перу, Південної Кореї, Аргентини, Білорусі, Чилі та Сінгапуру.