Украинский шахматист победил на турнире в Испании
Киев • УНН
КИЕВ. 9 января. УНН. Международный гроссмейстер Виталий Бернадский из Черновцов стал победителем XXXI Intl Chess Open Roquetas de Mar 2020, финишировавший в испанском городе Рокетас-де-Мар, информирует УНН со ссылкой на сообщество "Украинская шахматы" в Facebook.
Уроженец Черновцов набрал 7,5 очка вместе с армянином Кареном Кригоряном, но опередил его по дополнительным показателям. Тройку призеров замкнул другой представитель Армении.
Отметим также результат Виталия Сивук из Николаева, который с 7 очками поделил 3-5 места и только по дополнительному показателю стал пятым.
Добавим, что в турнире приняли участие 173 шахматиста из Украины, Индии, Бразилии, Канады, Азербайджана, Германии, Бельгии, Польши, США, Китая, Испании, Кубы, Венесуэлы, России, Перу, Южной Кореи, Аргентины, Беларуси, Чили и Сингапура.