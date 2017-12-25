Помер український радіоведучий
Київ • УНН
КИЇВ. 24 грудня. УНН. У Львові на 44-му році життя помер радіоведучий Олег Мосесов. Про це на своїй Facebook-сторінці повідомив директор радіокомпанії “Люкс” Михайло Безпалько, передає УНН.
“Сьогодні помер наш Олег Мосесов (в ефірі Олег Середа)”, — йдеться у повідомленні.
За словами батька Мосесова, причиною смерті став інфаркт. “Вночі Олег повертався додому з корпоративної вечірки, де працював ведучим, — розповів чоловік виданню Zaxid.net. — Ще похвалився, що дуже вдало відпрацював. Але додому не доїхав — по дорозі у нього стався інфаркт”.
Олег Мосесов народився в 1974 у Львові. Працювати на радіо розпочав у 2003 році: він вів програми на “Люкс FM” і “Радіо 24”. Повідомляється, що у ведучого залишилися дружина і троє дітей, молодшому з яких дев’ять місяців.
Нагадаємо, сьогодні у Дніпровському районі міста Запоріжжя внаслідок вибуху гранати у гуртожитку загинуло двоє людей.