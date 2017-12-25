Умер украинский радиоведущий
Киев • УНН
КИЕВ. 24 декабря. УНН. Во Львове на 44-м году жизни умер радиоведущий Олег Мосесов. Об этом на своей Facebook-странице сообщил директор радиокомпании “Люкс” Михаил Безпалько, передает УНН.
“Сегодня умер наш Олег Мосесов (в эфире Олег Среда)”, — говорится в сообщении.
По словам отца Мосесова, причиной смерти стал инфаркт. “Ночью Олег возвращался домой с корпоративной вечеринки, где работал ведущим, — рассказал мужчина изданию Zaxid.net. — Еще похвастался, что очень удачно отработал. Но домой не доехал — по дороге у него случился инфаркт ”.
Олег Мосесов родился в 1974 во Львове. Работать на радио начал в 2003 году: он вел программы на “Люкс FM” и “Радио 24”. Сообщается, что у ведущего остались жена и трое детей, младшему из которых девять месяцев.
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