Умер украинский радиоведущий

“Сегодня умер наш Олег Мосесов (в эфире Олег Среда)”, — говорится в сообщении.

По словам отца Мосесова, причиной смерти стал инфаркт. “Ночью Олег возвращался домой с корпоративной вечеринки, где работал ведущим, — рассказал мужчина изданию Zaxid.net. — Еще похвастался, что очень удачно отработал. Но домой не доехал — по дороге у него случился инфаркт ”.

Олег Мосесов родился в 1974 во Львове. Работать на радио начал в 2003 году: он вел программы на “Люкс FM” и “Радио 24”. Сообщается, что у ведущего остались жена и трое детей, младшему из которых девять месяцев.

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