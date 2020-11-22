Український плавець з рекордом Європи виграв міжнародні змагання у Будапешті

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КИЇВ. 22 листопада. УНН. Український плавець Михайло Романчук став переможцем фінального запливу “ISL” на дистанції 800 метрів вільним стилем, передає УНН з посиланням на Федерацію плавання України.

Романчук виграв із результатом 7:25,73 хв, встановивши рекорд Європи. Попередній рекорд належав олімпійському чемпіону 2012 року французу Янніку Агнелю 7:29,17 хв. і був встановлений у тому ж олімпійському 2012 році.

Зауважимо, що українець потрапив у топ-10 найкращих результатів на 800 м вільним стилем за весь час в історії світу і посідає друге місце поступившись легендарному Гранту Хакетту з результатом 7:23,42 хв., який був встановлений у 2008 році.

Нагадаємо, що плавець Романчук вдруге за місяць побив рекорд України.

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