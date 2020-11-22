Украинский пловец с рекордом Европы выиграл международные соревнования в Будапеште

Романчук выиграл с результатом 7:25,73 мин., установив рекорд Европы. Предыдущий рекорд принадлежал олимпийскому чемпиону 2012 года французу Яннику Агнелю 7:29,17 мин. и был установлен в том же олимпийском 2012 году.

Заметим, что украинец попал в топ-10 лучших результатов на 800 м вольным стилем за все время в истории мира и занимает второе место, уступив легендарному Гранту Хакетту с результатом 7:23,42 мин., который был установлен в 2008 году.

Напомним, что пловец Романчук второй раз за месяц побил рекорд Украины.