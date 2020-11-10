Плавець Романчук вдруге за місяць побив рекорд України

Наш земляк здобув перше місце на змаганнях десятого етапу “ISL” на дистанції 400 метрів вільним стилем з новим рекордом України — 3:38,93 хв.

Друге місце посів бразилець Фернандо Шеффер, який відстав на 2,14 с, а трійку замкнув Том Дін із Великої Британії (+2,98 с).

Нагадаємо, що попередній рекорд належав також Романчуку і був встановлений на початку цього місяця в Будапешті. До цього , ще в далекому 2016 році на Кубку світу у Токіо (Японія) Романчук також встановлював рекорд країни, який становив 3:39,67 хв.