Плавець Романчук з рекордом України став призером змагань у Будапешті
Київ • УНН
КИЇВ. 2 листопада. УНН. Український плавець Михайло Романчук здобув бронзову нагороду у шостому турі клубних змагань "ISL" (International Swimming League) у Будапешті (Угорщина). Про це інформує НОК України, передає УНН.
Романчук фінішував третім на дистанції 400 м вільним стилем, встановивши новий рекорд України - 3:39,63 хв.
Переможцем із запливу вийшов литовець Данас Рапсіс – 3:35,49, а "срібло" в активі Фелікса Аубека із Австрії – 3:39,38.
Додамо, що українець представляє італійську команду "Aqua Centurions".
Нагадаємо, плавець Фелпс очолив рейтинг кращих спортсменів століття.