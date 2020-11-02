Пловец Романчук с рекордом Украины стал призером соревнований в Будапеште
Киев • УНН
КИЕВ. 2 ноября. УНН. Украинский пловец Михаил Романчук получил бронзовую награду в шестом туре клубных соревнований "ISL" (International Swimming League) в Будапеште (Венгрия). Об этом сообщает НОК Украины, передает УНН.
Романчук финишировал третьим на дистанции 400 м вольным стилем, установив новый рекорд Украины - 3:39,63 мин.
Победителем с заплыва вышел литовец Данас Рапсис - 3:35,49, а "серебро" в активе Феликса Аубека с Австрии - 3:39,38.
Добавим, что украинец представляет итальянскую команду "Aqua Centurions".
Напомним, пловец Фелпс возглавил рейтинг лучших спортсменов века.