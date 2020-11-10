Пловец Романчук второй раз за месяц побил рекорд Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 10 ноября. УНН. Представитель Украины Михаил Романчук в очередной раз доказал свое мастерство мирового уровня, победив на иностранных соревнованиях, сообщает УНН со ссылкой на сайт Федерации плавания Украины.
Наш земляк получил первое место на соревнованиях десятого этапа “ISL” на дистанции 400 метров вольным стилем с новым рекордом Украины — 3:38,93 мин.
Второе место занял бразилец Фернандо Шеффер, который отстал на 2,14 с, а тройку замкнул Том Дин из Великобритании (+2,98 с).
Напомним, что предыдущий рекорд также ринадлежал Романчуку и был установлен в начале этого месяца в Будапеште. До ноября 2020 году, еще в далеком 2016 году на Кубке мира в Токио (Япония) Романчук также устанавливал рекорд страны, который составил 3:39,67 мин.