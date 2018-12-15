Український плавець з кращим часом пробився у фінал ЧС з плавання
Київ • УНН
КИЇВ. 15 грудня. УНН. Українському плавцю Михайлу Романчуку не було рівних у кваліфікаційному запливі на чемпіонаті світу з плавання у китайському Гуанчжоу, повідомляє УНН з посиланням на "FINA".
22-річний українець подолав дистанцію 1500 м вільним стилем за 14:21,50 хвилин, випередивши найближчих переслідувачів майже на 7 секунд, а саме француза Дамьєна Жолі.
У свою чергу, інший наш земляк Сергій Фролов з результатом 14:38,42 хв (+ 16,92 с) став 11-м в кваліфікації і не зумів пробитися у фінал.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Україна подала заявку на проведення ЧС з водних видів спорту
Примітно, що даний вихід у фінал став першим для українських плавців на чемпіонаті світу-2018.
Зазначимо, що фінальний заплив пройде 16-го грудня.