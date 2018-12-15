Украинский пловец с лучшим временем пробился в финал ЧМ по плаванию

22-летний украинец преодолел дистанцию 1500 м вольным стилем за 14:21, 50 минут, опередив ближайших преследователей почти на 7 секунд, а именно француза Дамьена Жоли.



В свою очередь, другой наш земляк Сергей Фролов с результатом 14: 38,42 мин (+ 16,92 с) стал 11-м в квалификации и не сумел пробиться в финал.



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Примечательно, что данный выход в финал стал первым для украинских пловцов на чемпионате мира-2018.



Отметим, что финальный заплыв пройдет 16 декабря.