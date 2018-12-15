Украинский пловец с лучшим временем пробился в финал ЧМ по плаванию
Киев • УНН
КИЕВ. 15 декабря. УНН. Украинский пловцу Михаилу Романчуку не было равных в квалификационном заплыве на чемпионате мира по плаванию в китайском Гуанчжоу, сообщает УНН со ссылкой на "FINA".
22-летний украинец преодолел дистанцию 1500 м вольным стилем за 14:21, 50 минут, опередив ближайших преследователей почти на 7 секунд, а именно француза Дамьена Жоли.
В свою очередь, другой наш земляк Сергей Фролов с результатом 14: 38,42 мин (+ 16,92 с) стал 11-м в квалификации и не сумел пробиться в финал.
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Примечательно, что данный выход в финал стал первым для украинских пловцов на чемпионате мира-2018.
Отметим, что финальный заплыв пройдет 16 декабря.