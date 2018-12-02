Україна подала заявку на проведення ЧС з водних видів спорту
Київ • УНН
КИЇВ. 2 грудня. УНН. Україна увійшла до числа претендентів на проведення одного з майбутніх чемпіонатів світу з водних видів спорту, повідомляє УНН із посиланням на сайт Міжнародної федерації плавання (FINA).
Потенційне місто-проведення від України ще не названо, але країна разом із ще шістьма потрапила до числа претендентів.
Свої заявки також внесли Австралія (Мельбурн), Китай (без міста), Угорщина (Будапешт), Росія (Казань), Сербія (Белград) та США (Грінсборо).
Зазначається, що організація визначиться з місцем проведення чемпіонатів 11 липня 2019 року.
Додамо також, наступні чемпіонати світу з водних видів спорту відбудуться у Південній Кореї (у 2019 в місті Кванджу), Японії (у 2021 у місті Фукуока) та Катарі (у 2023 у місті Доха).