Украина подала заявку на проведение ЧМ по водным видам спорта
Киев • УНН
КИЕВ. 2 декабря. УНН. Украина вошла в число претендентов на проведение одного из будущих чемпионатов мира по водным видам спорта, сообщает УНН со ссылкой на сайт Международной федерации плавания (FINA).
Потенциальное город-провод от Украины еще не названы, но страна вместе с еще шестью попала в число претендентов.
Свои заявки также внесли Австралия (Мельбурн), Китай (без города), Венгрия (Будапешт), Россия (Казань), Сербия (Белград) и США (Гринсборо).
Отмечается, что организация определится с местом проведения чемпионатов 11 июля 2019.
Добавим также, следующие чемпионаты мира по водным видам спорта пройдут в Южной Корее (в 2019 в городе Кванджу), Японии (в 2021 в городе Фукуока) и Катаре (в 2023 в Дохе).