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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Український олімпійський призер взяв участь у змаганнях в Криму

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 серпня. УНН. Український стрибун у воду Олексій Пригоров став призером змагань із екстремальних видів спорту на території окупованого Криму, інформує УНН з посиланням на Twitter МЗС Росії у Криму та видання “primechaniya”.

Український олімпійський призер взяв участь у змаганнях в Криму

Турнір із кліфф-дайвінгу (екстремальні стрибки у воду) відбувся у ялтинському селищі Сімеїз. Учасниками змагань з екстремальних стрибків у воду з трампліна, встановленого на висоті 27 метрів, стали 12 кращих спортсменів за підсумками 2018 року.

Причому, всупереч санкціям в Крим приїхало чимало іноземців — Мігель Гарсія (Колумбія), Гері Хант (Великобританія), Кайл Мітріон і Енді Джонс (США), Сіріль Умеджкан (Франція), Олексій Пригоров (Україна), Кріс Коланус (Польща), Серхіо Гузман (Мексика).

Відзначимо, що Пригоров посів призове друге місце, а перемога дісталася британцю Ханту.

Зауважимо, що 31-річний уродженець Харкова виборював “бронзу” ОІ-2008 зі синхронних стрибків із трампліна разом із Іллею Кваша. Крім того, ставав чемпіоном Європи-2010.

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