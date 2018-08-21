Украинский олимпийский призер принял участие в соревнованиях в Крыму

Турнир по клифф-дайвингу (экстремальные прыжки в воду) состоялся в ялтинском поселке Симеиз. Участниками соревнований по экстремальным прыжкам в воду с трамплина, установленного на высоте 27 метров, стали 12 лучших спортсменов по итогам 2018 года.

Причем, вопреки санкциям в Крым приехало немало иностранцев — Мигель Гарсия (Колумбия), Гэри Хант (Великобритания), Кайл Митрион и Энди Джонс (США), Сириль Умеджкан (Франция), Алексей Пригоров (Украина), Крис Коланус (Польша), Серхио Гузман (Мексика).

Отметим, что Пригоров занял призовое второе место, а победа досталась британцу Ханту.

Заметим, что 31-летний уроженец Харькова боролся “бронзу” ОИ-2008 в синхронных прыжках с трамплина вместе с Ильей Квашой. Кроме того, становился чемпионом Европы-2010.