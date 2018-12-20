Український нападник Кравець оформив дубль у Кубку Туреччини
Київ • УНН
КИЇВ. 20 грудня. УНН. Екс-форвард київського "Динамо" Артем Кравець став головним героєм поєдинку 1/16 фіналу Кубку Туреччини з футболу, передає кореспондент УНН.
На 37 хвилині матчу-відповіді "Кайсеріспора" та "Алтая" форвард відгукнувся на подачу Лопеса в районі 10-ти метрів від воріт суперника. Як наслідок удар головою українця став результативним (2:0). В заключній десятихвилинці Кравець реалізував вихід з воротарем та встановив остаточні цифри на табло – 4:1.
Відзначимо, що у матчі також взяв участь й екс-захисник "Шахтаря" та збірної України Олександр Кучер. Українець з'явився першим із заміни на 61 хвилині зустрічі та став автором результативної передачі на Кравця.
Зауважимо, що "Кайсеріспор" виграв двоматчеву дуель 6:2 та продовжить боротьбу за трофей.