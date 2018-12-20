Украинский нападающий Кравец оформил дубль в Кубке Турции
Киев • УНН
КИЕВ. 20 декабря. УНН. Экс-форвард киевского "Динамо" Артем Кравец стал главным героем поединка 1/16 финала Кубка Турции по футболу, передает корреспондент УНН.
На 37 минуте ответного матча "Кайсериспора" и "Алтая" форвард откликнулся на подачу Лопеса в районе 10-ти метров от ворот соперника. В результате удар головой Украинской стал результативным (2:0). В заключительной десятиминутке Кравец реализовал выход с вратарем и установил окончательные цифры на табло - 4:1.
Отметим, что в матче также принял участие и экс-защитник "Шахтера" и сборной Украины Александр Кучер. Украинец появился первым по замене на 61 минуте встречи и стал автором результативной передачи на Кравца.
Заметим, что "Кайсериспор" выиграл двухматчевую дуэль 6:2 и продолжит борьбу за трофей.