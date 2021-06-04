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Український моряк повернувся додому після майже шести років утримання у Шрі-Ланці

Київ • УНН

 • 12662 перегляди

КИЇВ. 4 червня. УНН. Капітан судна Avant Garde, українець Геннадій Гаврилов, після майже шести років утримання на території Шри-Ланки повернувся до рідної Одеси. Про це повідомив у п'ятницю, 4 червня, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, передає УНН.

Український моряк повернувся додому після майже шести років утримання у Шрі-Ланці

Цитата:

"Вітаю з поверненням додому українського капітана судна Avant Garde Генадія Гаврилова, якого з 2016 року утримували на Шрі-Ланці за безпідставними звинуваченнями. Дипломати були поруч і боролися за звільнення. Наприкінці травня суд нарешті його виправдав. Нині він вже в Одесі", - повідомив Кулеба у Twitter.

Деталі

Як повідомили у профспілці моряків, Геннадій Гаврилов був капітаном судна Avant Garde (IMO 8107036, прапор Шрі-Ланки), яке перебувало в управлінні шрі-ланкійської компанії і було задіяно в забезпеченні безпеки на морі і запобігання нападів піратів.

"У зв'язку з призначенням судна на його борту перебувала певна кількість вогнепальної зброї та боєприпасів", - вказали у профспілці. У жовтні 2015 року судно Avant Garde, як вказано, перебувало на якорі поза територіальними водами Шрі-Ланки відповідно до інструкцій компанії-оператора судна.

Капітан Гаврилов очікував дозволу на захід у порт, коли, як пповідомляється, Avant Garde був місцевою владою примусово заведений в територіальні води Шрі-Ланки. Судно було поставлено на стоянку в порту, а Геннадій Гаврилов залишився на його борту як капітан. Через кілька місяців 23 червня 2016 року капітан Гаврилов був заарештований за незаконне ввезення зброї в країну. Відтоді йому не дозволяли залишати територію держави через розслідування.

Зараз звільнення моряка вдалося домогтися.

Доповнення

За рік, з березня 2020-г по березень 2021 року, за даними МЗС, вдалось звільнити 1600 громадян, які були засуджені в інших країнах за різними статтями обвинувачення.

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