Украинский моряк вернулся домой после почти шести лет удерживания в Шри-Ланке
Киев • УНН
КИЕВ. 4 июня. УНН. Капитан судна Avant Garde, украинец Геннадий Гаврилов, после почти шести лет удерживания на территории Шри-Ланки вернулся в родную Одессу. Об этом сообщил в пятницу, 4 июня, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает УНН.
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"Поздравляю с возвращением домой украинского капитана судна Avant Garde Геннадия Гаврилова, которого с 2016 года удерживали на Шри-Ланке по ложным обвинениям. Дипломаты были рядом и боролись за освобождение. В конце мая суд наконец его оправдал. Сейчас он уже в Одессе", - сообщил Кулеба в Twitter.
Детали
Как сообщили в профсоюзе моряков, Геннадий Гаврилов был капитаном судна Avant Garde (IMO 8107036, флаг Шри-Ланки), находящегося в управлении шри-ланкийской компании и задействованного в обеспечении безопасности на море и предотвращении нападений пиратов.
"В связи с назначением судна на его борту находилась определенное количество огнестрельного оружия и боеприпасов", - указали в профсоюзе. В октябре 2015 года судно Avant Garde, как указано, находилось на якоре вне территориальных вод Шри-Ланки в соответствии с инструкциями компании-оператора судна.
Капитан Гаврилов ожидал разрешения на заход в порт, когда Avant Garde был местными властями принудительно заведен в территориальные воды Шри-Ланки. Судно было поставлено на стоянку в порту, а Геннадий Гаврилов остался на борту в качестве капитана. Через несколько месяцев 23 июня 2016 года капитан Гаврилов был арестован за незаконный ввоз оружия в страну. С тех пор ему не позволяли покидать территорию государства из-за расследования.
Сейчас освобождения моряка удалось добиться.
Дополнение
За год, с марта 2020-го по март 2021 года, по данным МИД, удалось освободить 1600 граждан, которые были осуждены в других странах по разным статьям обвинения.