Український легкоатлет встановив світовий рекорд серед ветеранів

Світовий рекорд підкорився у стрибках у висоту в категорії 60+ Олегу Федорку з Полтавщини — 1 м 75 см. Цей результат також став абсолютно найкращим на цих змаганнях за рейтингом WMA — 101,74 бала.

Також під час Кубку України було перевершено 12 національних рекордів. У чоловіків, окрім Федорка, відзначилися киянин Іван Пушкін (85+, ходьба на 3000 м — 22.57,43), львів’янин Орест Дубиняк (75+, 400 м — 1.24,19, 200 м — 35,51 та 60 м — 9,56), киянин Олександр Ложечніков (65+, 200 м, 29,26), Анатолій Орєхов з Вінничини (80+, 60 м — 14,15).

Ще 11 ветеранських рекордів України було зафіксовано у жінок: Світлана Сорочук з Дніпропетровщини (50+, ядро — 13.26), киянка Ірина Зозуля (60+, ядро — 10.03), дніпрянка Світлана Якименко (50+, висота — 1.35), киянка Антоніна Тишко (70+, ходьба 3000 м — 18.45,39), Віра Зозуля з Тернопільської обл. (45+, ходьба 3000 м — 15.36,87), Ольга Стадник з Львівщини (60+, 3000 м — 13.09,91), харків’янка Валентина Литвин (65+, 800 м — 3.15,87), Марія Шабага з Хмельницької обл. (55+, 400 м — 1.19,62 та 200 м — 34,97), Олена Пилипенко з Вінничини (60+, 200 м — 35,28 та 60 м — 10,09 (найкращий результат серед жінок за рейтингом WMA — 89,20).

Нагадаємо, що у цьогорічному чемпіонаті світу серед ветеранів “жовто-блакитні” спортсмени вибороли 19 нагород.