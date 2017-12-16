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Украинский легкоатлет установил мировой рекорд среди ветеранов

Украинский легкоатлет установил мировой рекорд среди ветеранов

Киев  •  УНН

 • 9403 просмотра

КИЕВ. 16 декабря. УНН. В Киеве состоялся Кубок Украины по легкой атлетике в помещении среди ветеранов на котором был установлен мировой рекорд, сообщает ФЛАУ, передает УНН.

Мировой рекорд покорился в прыжках в высоту в категории 60+ Олегу ФЕДОРКО с Полтавщины - 1 м 75 см. Этот результат также стал абсолютно лучшим на этих соревнованиях по рейтингу WMA - 101,74 балла.

Также во время Кубка Украины было превзойден 12 национальных рекордов. У мужчин, кроме Федора, отличились киевлянин Иван Пушкин (85+, ходьба на 3000 м - 22.57,43), львовянин Орест Дубиняк (75+, 400 м - 1.24,19, 200 м - 35,51 и 60 м - 9,56), киевлянин Александр Ложечников (65+, 200 м, 29,26), Анатолий Орехов из Винницкой области (80+, 60 м - 14,15).

Еще 11 ветеранских рекордов Украины было зафиксировано у женщин: Светлана Сорочук с Днепропетровщины (50+, ядро ​​- 13.26), киевлянка Ирина Зозуля (60+, ядро ​​- 10.03), днипрянка Светлана Якименко (50+, высота - 1.35), киевлянка Антонина Тишко (70+, ходьба 3000 м - 18.45,39), Вера Зозуля из Тернопольской обл. (45+, ходьба 3000 м - 15.36,87), Ольга Стадник из Львовщины (60+, 3000 г. - 13.09,91), харьковчанка Валентина Литвин (65+, 800 м - 3.15,87), Мария Шабага из Хмельницкой обл. (55+, 400 м - 1.19,62 и 200 м - 34,97), Елена Пилипенко из Винницкой области (60+, 200 м - 35,28 и 60 м - 10,09 (лучший результат среди женщин по рейтингу WMA - 89 , 20).

Напомним, что в чемпионате мира среди ветеранов "желто-голубые" спортсмены завоевали 19 наград .

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