Український консул заперечив інформацію про смерть українця у ростовському СІЗО

"Остання інформація по цьому факту це те, що Панов – живий-здоровий. Подробиць вказати не можу, оскільки треба з’ясувати, звідки взялася така інформація, але вона не підтверджується", – сказав В.Конарський.

Нагадаємо, А.Панов був застриманий на початку 2015 року в Ростовській області, після того як під виглядом біженця перетнув українсько-російський кордон. Його підозрювали в намірі здійснити теракт на території Росії. На той момент йому не було й 18 років.

Як повідомляв УНН, українських дипломатів не допускають на зустріч із Р.Зейтуллаєвим, який оголосив голодування.