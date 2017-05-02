Український консул заперечив інформацію про смерть українця у ростовському СІЗО
Київ • УНН
КИЇВ. 2 травня. УНН. Український консул України в Ростові-на-Дону Віталій Конарський не підтвердив інформацію про загибель українського політв’язня Артура Панова, передає УНН з посиланням на Радіо свобода.
"Остання інформація по цьому факту це те, що Панов – живий-здоровий. Подробиць вказати не можу, оскільки треба з’ясувати, звідки взялася така інформація, але вона не підтверджується", – сказав В.Конарський.
Нагадаємо, А.Панов був застриманий на початку 2015 року в Ростовській області, після того як під виглядом біженця перетнув українсько-російський кордон. Його підозрювали в намірі здійснити теракт на території Росії. На той момент йому не було й 18 років.
Як повідомляв УНН, українських дипломатів не допускають на зустріч із Р.Зейтуллаєвим, який оголосив голодування.