Украинский консул опроверг информацию о смерти украинца в ростовском СИЗО
Киев • УНН
КИЕВ. 2 мая. УНН. Украинский консул Украины в Ростове-на-Дону Виталий Конарский не подтвердил информацию о гибели украинского политзаключенного Артура Панова, передает УНН со ссылкой на Радио Свобода .
"Последняя информация по этому факту это то, что Панов - жив-здоров. Подробностей указать не могу, поскольку нужно выяснить, откуда взялась такая информация, но она не подтверждается", - сказал В.Конарский.
Напомним, А.Панов был застриманий начале 2015 года в Ростовской области, после того как под видом беженца пересек российско-украинскую границу. Его подозревали в намерении совершить теракт на территории России. На тот момент ему не было и 18 лет.
Как сообщал УНН, украинских дипломатов не допускают на встречу с Р.Зейтуллаевим , который объявил голодовку.