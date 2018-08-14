Український консул підтримує контакт з поліцією щодо обвалу мосту в Італії
Київ • УНН
КИЇВ. 14 серпня. УНН. Консул України в Мілані підтримує контакт з поліцією стосовно обвалу моста в місті Генуя на півночі Італії. Про це повідомляє Департамент консульської служби МЗС України у Twitter, передає УНН.
"Обвал моста в Генуї. Десятки загиблих і постраждалих. Консул України в Мілані підтримує оперативний контакт з поліцією", - сказано у повідомленні.
Стосовно інциденту працюють гарячі лінії: +39 3487254038, "гаряча лінія" МЗС: +38 044 238 16 57.
Як повідомляв УНН, 14 серпня на автостраді біля Генуї на півночі Італії обвалилася частина автомобільного мосту довжиною близько сотні метрів.
За попередніми даними, внаслідок інциденту щонайменше 11 людей загинули, серед них як мінімум одна дитина.