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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Украинский консул поддерживает контакт с полицией после обрушения моста в Италии

Киев • УНН

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КИЕВ. 14 августа. УНН. Консул Украины в Милане поддерживает контакт с полицией относительно обвала моста в городе Генуя на севере Италии. Об этом сообщает Департамент консульской службы МИД Украины в Twitter, передает УНН.

Украинский консул поддерживает контакт с полицией после обрушения моста в Италии

"Обвал моста в Генуе. Десятки погибших и пострадавших. Консул Украины в Милане поддерживает оперативный контакт с полицией", - говорится в сообщении.

По поводу инцидента работают горячие линии: +39 3487254038, "горячая линия" МИД: +38 044 238 16 57.

Как сообщал УНН, 14 августа на автостраде близ Генуи на севере Италии обвалилась часть автомобильного моста длиной около сотни метров.

По предварительным данным, в результате инцидента по меньшей мере 11 человек погибли, среди них как минимум один ребенок.

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