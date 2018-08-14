Украинский консул поддерживает контакт с полицией после обрушения моста в Италии
Киев • УНН
КИЕВ. 14 августа. УНН. Консул Украины в Милане поддерживает контакт с полицией относительно обвала моста в городе Генуя на севере Италии. Об этом сообщает Департамент консульской службы МИД Украины в Twitter, передает УНН.
"Обвал моста в Генуе. Десятки погибших и пострадавших. Консул Украины в Милане поддерживает оперативный контакт с полицией", - говорится в сообщении.
По поводу инцидента работают горячие линии: +39 3487254038, "горячая линия" МИД: +38 044 238 16 57.
Как сообщал УНН, 14 августа на автостраде близ Генуи на севере Италии обвалилась часть автомобильного моста длиной около сотни метров.
По предварительным данным, в результате инцидента по меньшей мере 11 человек погибли, среди них как минимум один ребенок.