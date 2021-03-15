Український клуб вийшов у "Фінал чотирьох" Європейської баскетбольної жіночої ліги

Деталі

Виграш вдався завдяки атакувальній і водночас більш обережній грі. Українки реалізували 29/77 (7/25 триочкових) пострілів з гри проти 22/56 (3/14 триочкових), і зробили 12 втрат проти аж 27 у суперниць — перемога 71:58.

Варто відзначити, що Джеймс Кешуан Лашун стала найрезультативнішою гравчинею поєдинку — 22 очка. Оксана Молова має другий показник — 15 балів. Капітана Ольга Дубровіна зробила 10 передач.

Доповнення

Крім “Прометея”, до “Фіналу чотирьох” також пробилася російська “Ніка” і латвійська “Рига”. Ще одним учасником стане переможець матчу між мінським “Обрієм” і словацькими “Янг Енджелс”.