Украинский клуб вышел в "Финал четырех" Европейской баскетбольной женской лиги

Детали

Выигрыш удался благодаря атакующей и одновременно более осторожной игре. Украинский реализовали 29/77 (7/25 трехочковых) выстрелов из игры против 22/56 (3/14 трехочковых), и сделали 12 потерь против аж 27 у соперниц — победа 71:58.

Стоит отметить, что Джеймс Кешуан Лашун стала самым результативным игроком поединка — 22 очка. Оксана Молдавии имеет второй показатель — 15 баллов. Капитана Ольга Дубровина сделала 10 передач.

Дополнение

Кроме “Прометея”, в “Финал четырех” также пробилась российская “Ника” и латвийская “Рига”. Еще одним участником станет победитель матча между минским “Горизонтом” и словацкими “Янг Энджелс”.