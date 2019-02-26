Український клуб розірвав контракт із півзахисником через виступи гравця в Криму

Після повідомлення на офіційному сайті Народного клубу "Верес" про підписання нових гравців - стало відомо, що один з новачків клубу (Чеботарьов) раніше брав участь у футбольних змаганнях на території анексованого Російською Федерацією Криму.

У 2016-му році 27-річний уродженець Дніпра грав за футбольний клуб "Кафа" в так званому чемпіонаті Криму.

Зазначено, що спортивному департаменту Народного клубу "Верес" на момент погодження умов контракту ця інформація не була відома, адже у своїх документах Чеботарьов вказав своїми попередніми професійними клубами "Буковину" (Чернівці), де провів частину минулого сезону, та грузинський "Зугдіді".

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"Після того, як керівництву Народного клубу "Верес" стало відома інформація про участь футболіста в чемпіонаті анексованого Криму, було прийняте рішення про розірвання контракту. Оскільки такі дії футболіста під час війни з Росією не відповідають ідеології клубу та тій громадянській позиції, яку сповідує більшість членів клубу та вболівальників "червоно-чорних", - йдеться у заяві клубу.

Зауважимо, що крім того, рівненський клуб звернувся до керівництва УПЛ і ПФЛ з проханням прийняти рішення щодо футболістів, які грали в чемпіонатах на тимчасово окупованих територіях Криму, Луганської та Донецької областей, а також опублікувати інформацію про таких футболістів і рішення по ним.

Нагадаємо, двох футболістів довічно дискваліфікували за гру за "збірну ДНР".