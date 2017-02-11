Двох футболістів довічно дискваліфікували за гру за "збірну ДНР" – ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 11 лютого. УНН. Українські футболісти Сергій Артюх і Артем Євланов дискваліфіковані довічно за те, що брали участь у матчах за так звану “збірну” угруповання “ДНР”, передає УНН із посиланням на “Футбол-24”.
За інформацією видання, дані про такі матчі цих двох футболістів передала до Федерації футболу України Служба безпеки України, там ці документи передали до Контрольно-дисциплінарного комітету федерації, який і ухвалив рішення про дискваліфікацію.
ЗМІ також нагадало, що влітку минулого року таке саме рішення, про довічну дискваліфікацію, у Федерації футболу України ухвалили і щодо футболіста Олександра Ясковича, який грав матчі за так звану “збірну” угруповання “ЛНР”.