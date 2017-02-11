Двух футболистов пожизненно дисквалифицировали за игру за "сборную ДНР" - СМИ

По информации издания, данные о таких матчах этих двух футболистов передала в Федерацию футбола Украины Служба безопасности Украины, там эти документы передали в Контрольно-дисциплинарный комитет федерации, который и принял решение о дисквалификации.

СМИ также напомнило, что летом прошлого года такое же решение, о пожизненной дисквалификации, в Федерации футбола Украины приняли и в отношении футболиста Александра Ясковича, который играл матчи за так называемую "сборную" группировки "ЛНР".