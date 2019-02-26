Украинский клуб расторг контракт с полузащитником из-за выступления игрока в Крыму

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КИЕВ. 26 февраля. УНН. Представитель Второй лиги Украины НК "Верес" прекратил сотрудничество с полузащитником Сергеем Чеботаревым, который был подписан несколько дней назад, сообщает УНН со ссылкой на сайт клуба.

После сообщения на официальном сайте Народного клуба “Верес” о подписании новых игроков — стало известно, что один из новичков клуба (Чеботарев) ранее участвовал в футбольных соревнованиях на территории аннексированного Российской Федерацией Крыму.

В 2016-м году 27-летний уроженец Днепра играл за футбольный клуб “Кафа” в так называемом чемпионате Крыма.

Отмечено, что спортивному департаменту Народного клуба “Верес” на момент согласования условий контракта эта информация не была известна, ведь в своих документах Чеботарев указал своими предыдущими профессиональными клубами “Буковину” (Черновцы), где провел часть прошлого сезона, и грузинский “Зугдиди”.

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“После того, как руководству Народного клуба ”Верес“ стала известна информация об участии футболиста в чемпионате аннексированного Крыма, было принято решение о расторжении контракта. Поскольку такие действия футболиста во время войны с Россией не соответствуют идеологии клуба и той гражданской позиции, которую исповедует большинство членов клуба и болельщиков “красно-черных”, — говорится в заявлении клуба.

Отметим, что кроме того, ровенский клуб обратился к руководству УПЛ и ПФЛ с просьбой принять решение относительно футболистов, которые играли в чемпионатах на временно оккупированных территориях Крыма, Луганской и Донецкой областей, а также опубликовать информацию о таких футболистах и решения по ним.

Напомним, двух футболистов пожизненно дисквалифицировали за игру за “сборную ДНР”.

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