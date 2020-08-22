Український клуб підписав третього американського баскетболіста
Київ • УНН
КИЇВ. 23 серпня. УНН. Южненський "Хімік" повідомив про підписання угоди з американським 25-річним форвардом Тайрелла Нельсоном, передає УНН з посиланням на сайт команди.
25-річний випускник університету “Гарднер-Вебб” у свій випускний рік в NCAA набирав 12,9 очок, 7,0 підбирань. Професійну кар’єру розпочав у Грузії в сезоні 2017-2018, виступаючи за БК “Руставі”. У грузинській Суперлізі Тайрелл провів 40 ігор, в середньому набираючи 17,8 очок, 9,2 підбирань.
Наступний сезон форвард провів у фінському клубі “КТП”. В середньому за 49 ігор набирав 15,0 очок, 7,4 підбирань.
Минулий сезон легіонер грав в чемпіонаті Ізраїлю за команду “Рамат Хашарон”. Середні цифри за 21 матч: 22,3 очок, 9,1 підбирань, 2,9 передач.
Крім того додамо, раніше клуб продовжив угоду з Льюїсом Салливаном і підписав Мартевіуса Макнайта.