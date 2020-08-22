Украинский клуб подписал третьего американского баскетболиста
Киев • УНН
КИЕВ. 23 августа. УНН. Южненский "Химик" сообщил о подписании соглашения с американским 25-летним форвардом Тайрелла Нельсоном, передает УНН со ссылкой на сайт команды.
25-летний выпускник университета “Гарднер-Уэбб” в свой выпускной год в NCAA набирал 12,9 очков, 7,0 подборов. Профессиональную карьеру начал в Грузии в сезоне 2017-2018, выступая за БК “Рустави”. В грузинской Суперлиге Тайрелл провел 40 игр, в среднем набирая 17,8 очков, 9,2 подборов.
Следующий сезон форвард провел в финском клубе “КТП”. В среднем за 49 игр набирал 15,0 очков, 7,4 подборов.
Прошлый сезон легионер играл в чемпионате Израиля за команду “Рамат Хашарон”. Средние цифры за 21 матч: 22,3 очков, 9,1 подборов, 2,9 передач.
Кроме того добавим, ранее клуб продлил соглашение с Льюисом Салливаном и подписал Мартевиуса Макнайта.