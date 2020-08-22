Український клуб підписав хорватського футболіста
Київ • УНН
КИЇВ. 22 серпня. УНН. ПФК "Львів" офіційно оформив другу угоду поточного трансферного вікна. Новим гравцем "синьо-золотих левів" став хорватський захисник Макс Челіч, передає УНН із посиланням на сайт львівського клубу.
Термін контракту – три роки.
До українського клубу 24-річний хорват приєднався на правах вільного агента.
Вихованець школи загребського "Динамо" Челіч востаннє виступав за хорватський колектив "Горіца".
Також додамо, у складі "Львова" Челіч виступатиме під шостим номером.
Як повідомлялося раніше в УНН, новачок УПЛ вперше в історії підписав хорватського футболіста.