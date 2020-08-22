Український клуб підписав хорватського футболіста

Термін контракту – три роки.

До українського клубу 24-річний хорват приєднався на правах вільного агента.

Вихованець школи загребського "Динамо" Челіч востаннє виступав за хорватський колектив "Горіца".

Також додамо, у складі "Львова" Челіч виступатиме під шостим номером.

Як повідомлялося раніше в УНН, новачок УПЛ вперше в історії підписав хорватського футболіста.