Украинский клуб подписал хорватского футболиста

Срок контракта - три года.

В украинский клуб 24-летний хорват присоединился на правах свободного агента.

Воспитанник школы загребского "Динамо" Челич раз выступал за хорватский коллектив "Горица".

Также добавим, в составе "Львова" Челич выступать под шестым номером.

Как сообщалось ранее в УНН, новичок УПЛ впервые в истории подписал хорватского футболиста.