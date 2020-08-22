Украинский клуб подписал хорватского футболиста
Киев • УНН
КИЕВ. 22 августа. УНН. ПФК "Львов" официально оформил второе соглашение текущего трансферного окна. Новым игроком "сине-золотых львов" стал хорватский защитник Макс Челич, передает УНН со ссылкой на сайт львовского клуба.
Срок контракта - три года.
В украинский клуб 24-летний хорват присоединился на правах свободного агента.
Воспитанник школы загребского "Динамо" Челич раз выступал за хорватский коллектив "Горица".
Также добавим, в составе "Львова" Челич выступать под шестым номером.
Как сообщалось ранее в УНН, новичок УПЛ впервые в истории подписал хорватского футболиста.