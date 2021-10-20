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Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика
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“Український інститут”: посаду гендиректора отримав Володимир Шейко

Київ • УНН

 • 19898 перегляди

КИЇВ. 20 жовтня. УНН. СЬогодні відбулося заключне засідання конкурсної комісії з обрання генерального директора державної установи “Український інститут” — посаду отримав Володимир Шейко, передає УНН із посиланням на МЗС.

“Український інститут”: посаду гендиректора отримав Володимир Шейко

Деталі

За результатами голосування Конкурсна комісія визначила Володимира Шейка переможцем конкурсу. Претенденти на посаду гендиректора отримали такий рейтинг за сумою балів: Володимир Шейко - 336 балів, Марія Липяцька - 288 балів, Костянтин Спілка - 184 бали.

Наступним етапом конкурсної процедури буде проведення спеціальної перевірки переможця конкурсу, відповідно до вимог чинного законодавства, після чого наказ про призначення на посаду генерального директора підпише міністр закордонних справ України.

Довідка

Український інститут - державна установа при Міністерстві закордонних справ України, метою якої є зміцнення міжнародного авторитету України засобами культурної дипломатії, покращення розуміння та сприйняття України та українців у світі, налагодження і розвиток міжнародних культурних відносин між Україною та іншими країнами, формування позитивного міжнародного іміджу України.

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