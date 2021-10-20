“Український інститут”: посаду гендиректора отримав Володимир Шейко

Деталі

За результатами голосування Конкурсна комісія визначила Володимира Шейка переможцем конкурсу. Претенденти на посаду гендиректора отримали такий рейтинг за сумою балів: Володимир Шейко - 336 балів, Марія Липяцька - 288 балів, Костянтин Спілка - 184 бали.

Наступним етапом конкурсної процедури буде проведення спеціальної перевірки переможця конкурсу, відповідно до вимог чинного законодавства, після чого наказ про призначення на посаду генерального директора підпише міністр закордонних справ України.

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