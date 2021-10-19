Український інститут: за посаду генерального директора змагатимуться три претенденти
Київ • УНН
КИЇВ. 19 жовтня. УНН. У фінальному турі конкурсу на посаду генерального директора «Українського інституту», який відбудеться завтра, 20 жовтня, візьмуть участь три претендента, передає УНН із посиланням на МЗС.
Деталі
За результатами попередніх етапів фіналістами конкурсного відбору стали:
Марія Липяцька, експертка зі стратегічних комунікацій та розвитку національних брендів, радниця міністра закордонних справ України;
Костянтин Спілка, культурний діяч, менеджер проєктів у культурній сфері;
Володимир Шейко, перший директор Українського інституту, експерт з культурної дипломатії, менеджменту культури, маркетингу і комунікацій.
Кожен з кандидатів представить свою концепцію подальшого розвитку Українського інституту та зможе відповісти на запитання членів конкурсної комісії.
До конкурсної комісії увійшли:
Соломія Боршош, незалежна дослідниця з оцінювання програм демократії та міжнародного розвитку для програм ПРООН, Європейського фонду за демократію, Шведського агентства з міжнародної співпраці та розвитку, Агентства США з питань міжнародного розвитку;
Софія Дяк, директорка ГО “Центр міської історії Центрально-Східної Європи”;
Вадим Карп’як, ведучий політичного ток-шоу на каналі ICTV “Свобода Слова”;
Антон Дробович, голова Українського інституту національної пам’яті, науковець, експерт у сфері освіти і культури, дослідник міфології та сучасних комунікацій, арт-критик;
Вахтанґ Кебуладзе, український філософ, перекладач, професор кафедри теоретичної і практичної філософії філософського факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, доктор філософських наук;
Богдан Логвиненко, голова громадської організації Ukraїner;
Артем Біденко, голова громадської організації “Інститут інформаційної безпеки”;
Ірина Боровець, т.в.о генерального директора Директорату публічної дипломатії та комунікацій МЗС України.
Нагадаємо
Конкурсна комісія була сформована експертною комісією у співпраці з МЗС України. Своєю чергою, експертна комісія сформувалась зі складу колишніх членів Наглядової ради Українського інституту. Така двоетапна процедура відбору конкурсної комісії передбачена Статутом Українського інституту.
Переможця буде обрано шляхом рейтингового голосування всіх членів комісії. Результати голосування будуть розміщені на сайті та соцмережах МЗС України та Українського інституту.
Переглянути трансляцію презентацій конкурсантів можна на сторінці МЗС у Facebook. Початок трансляції — о 14:00 20 жовтня.