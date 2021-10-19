Украинский институт: за пост генерального директора будут соревноваться три претендента
Киев • УНН
КИЕВ. 19 октября. УНН. В финальном туре конкурса на должность генерального директора “Украинского института”, который состоится завтра, 20 октября, примут участие три претендента, передает УНН со ссылкой на МИД.
Детали
По результатам предыдущих этапов финалистами конкурсного отбора стали:
Мария Липяцкая, эксперт по стратегическим коммуникациям и развитию национальных брендов, советник министра иностранных дел Украины;
Константин Спилка, культурный деятель, менеджер проектов в культурной сфере;
Владимир Шейко, первый директор Украинского института, эксперт по культурной дипломатии, менеджменту культуры, маркетинга и коммуникаций.
Каждый из кандидатов представит свою концепцию дальнейшего развития Украинского института и сможет ответить на вопросы членов конкурсной комиссии.
В конкурсную комиссию вошли:
Соломия Боршош, независимая исследовательница по оценке программ демократии и международного развития для программ ПРООН, Европейского фонда за демократию, Шведского агентства по международному сотрудничеству и развитию, Агентства США по международному развитию;
София Дьяк, директор ОО "Центр городской истории Центрально-Восточной Европы";
Вадим Карпьяк, ведущий политического ток-шоу;
Антон Дробович, председатель Украинского института национальной памяти, ученый, эксперт в сфере образования и культуры, исследователь мифологии и современных коммуникаций, арт-критик;
Вахтанг Кебуладзе, украинский философ, переводчик, профессор кафедры теоретической и практической философии философского факультета Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, доктор философских наук;
Богдан Логвиненко, глава общественной организации Ukraиner;
Артем Биденко, глава общественной организации "Институт информационной безопасности";
Ирина Боровец, в.и.о. генерального директора Директората публичной дипломатии и коммуникаций МИД Украины.
Напомним
Конкурсная комиссия была сформирована экспертной комиссией в сотрудничестве с МИД Украины. В свою очередь, экспертная комиссия сформировалась из состава бывших членов Наблюдательного совета Украинского института. Такая двухэтапная процедура отбора конкурсной комиссии предусмотрена Уставом Украинского института.
Победитель будет выбран путем рейтингового голосования всех членов комиссии. Результаты голосования будут размещены на сайте и соцсетях МИД Украины и Украинского института.
Посмотреть трансляцию презентации конкурсантов можно на странице МИД в Facebook. Начало трансляции - в 14:00 20 октября.