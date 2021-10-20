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"Украинский институт": должность гендиректора получил Владимир Шейко

Киев • УНН

 • 19898 просмотра

КИЕВ. 20 октября. УНН. Сегодня состоялось заключительное заседание конкурсной комиссии по избранию генерального директора государственного учреждения "Украинский институт" - должность получил Владимир Шейко, передает УНН со ссылкой на МИД.

"Украинский институт": должность гендиректора получил Владимир Шейко

Детали

По результатам голосования Конкурсная комиссия определила Владимира Шейко победителем конкурса. Претенденты на должность гендиректора получили такой рейтинг по сумме баллов: Владимир Шейко - 336 баллов, Мария Липяцкая - 288 баллов, Константин Союз - 184 балла.

Следующим этапом конкурсной процедуры будет проведение специальной проверки победителя конкурса в соответствии с требованиями действующего законодательства, после чего приказ о назначении на должность генерального директора подпишет министр иностранных дел Украины.

Справка

Украинский институт - государственное учреждение при Министерстве иностранных дел Украины, целью которой является укрепление международного авторитета Украины средствами культурной дипломатии, улучшение понимания и восприятия Украины и украинцев в мире, налаживание и развитие международных культурных отношений между Украиной и другими странами, формирование положительного международного имиджа Украины.

Украинские Национальные Новости

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