"Украинский институт": должность гендиректора получил Владимир Шейко
Киев • УНН
КИЕВ. 20 октября. УНН. Сегодня состоялось заключительное заседание конкурсной комиссии по избранию генерального директора государственного учреждения "Украинский институт" - должность получил Владимир Шейко, передает УНН со ссылкой на МИД.
Детали
По результатам голосования Конкурсная комиссия определила Владимира Шейко победителем конкурса. Претенденты на должность гендиректора получили такой рейтинг по сумме баллов: Владимир Шейко - 336 баллов, Мария Липяцкая - 288 баллов, Константин Союз - 184 балла.
Следующим этапом конкурсной процедуры будет проведение специальной проверки победителя конкурса в соответствии с требованиями действующего законодательства, после чего приказ о назначении на должность генерального директора подпишет министр иностранных дел Украины.
Справка
Украинский институт - государственное учреждение при Министерстве иностранных дел Украины, целью которой является укрепление международного авторитета Украины средствами культурной дипломатии, улучшение понимания и восприятия Украины и украинцев в мире, налаживание и развитие международных культурных отношений между Украиной и другими странами, формирование положительного международного имиджа Украины.