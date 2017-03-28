Український горілчаний бренд ARCTICA в Берліні визнали найкращим

Серед сотень учасників з усього світу український горілчаний бренд ARCTICA отримав Золоту медаль за позицію Arctica Nordic.

"Ця нагорода була присуджена за найвищу якість і чистоту напою. Сенсацією конкурсу стало, що на додаток до золота йому присудили ще й додаткову номінацію "Українська Горілка року 2017". Незважаючи на те, що бренду всього півроку, він вже став підкорювати міжнародне професійне журі своєю неймовірною чистотою класичної горілки. Arctica продовжує спокушати своєю чистотою і українських споживачів, які все частіше віддають бренду свою перевагу", - повідомили в компанії.