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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Украинский водочный бренд ARCTICA в Берлине признали лучшим

Украинский водочный бренд ARCTICA в Берлине признали лучшим

Киев • УНН

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КИЕВ. 28 марта. УНН. На днях стали известны результаты международного дегустационного конкурса Berlin International Spirits Competition 2017 (Германия), который прошел в середине марта. Об этом УНН сообщили в компании Eastern Beverage Trading.

Среди сотен участников со всего мира украинский водочный бренд ARCTICA получил Золотую медаль за позицию Arctica Nordic.

“Данная награда была присуждена за Высочайшее качество и Чистоту напитка. Сенсацией конкурса стало, что в дополнение к золоту ему присудили еще и дополнительную номинацию „Украинская Водка года 2017“. Несмотря на то, что бренду всего полгода, он уже стал покорять международное профессиональное жюри своей невероятной Чистотой классической
водки. Arctica продолжает искушать своей чистотой и украинских потребителей, которые все чаще отдают бренду свое предпочтение”, — сообщили в компании.

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