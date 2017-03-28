Украинский водочный бренд ARCTICA в Берлине признали лучшим

Среди сотен участников со всего мира украинский водочный бренд ARCTICA получил Золотую медаль за позицию Arctica Nordic.

“Данная награда была присуждена за Высочайшее качество и Чистоту напитка. Сенсацией конкурса стало, что в дополнение к золоту ему присудили еще и дополнительную номинацию „Украинская Водка года 2017“. Несмотря на то, что бренду всего полгода, он уже стал покорять международное профессиональное жюри своей невероятной Чистотой классической

водки. Arctica продолжает искушать своей чистотой и украинских потребителей, которые все чаще отдают бренду свое предпочтение”, — сообщили в компании.