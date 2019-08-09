Український голкіпер увійшов до списку найкращих футболістів світу до 20 років
Київ • УНН
КИЇВ. 9 серпня. УНН. Італійське видання “La Gazzetta dello Sport” опублікувало рейтинг кращих футболістів в світі у віці до 20 років, повідомляє УНН з посиланням на “Givemesport”.
Воротар збірної України та мадридського “Реалу” Андрій Лунін посів 34-й рядок, опинившись між Лінкольном із “Фламенго” (33) та Ферраном Торресом із “Валенсії” (35).
Трійку лідерів сформували: 1 — Джейжон Санчо (“Боруссія” Д), 2 — Маттейс де Лігт (“Ювентус”), 3 — Кай Хавертц (“Байєр”).
Нагадаємо, що Лунін допоміг “Реалу” святкувати виграш у зустрічі “Audi Cup”.