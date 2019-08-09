Украинский голкипер вошел в список лучших футболистов мира до 20 лет
Киев • УНН
КИЕВ. 9 августа. УНН. Итальянское издание “La Gazzetta dello Sport” опубликовало рейтинг лучших футболистов в мире в возрасте до 20 лет, сообщает УНН со ссылкой на “Givemesport”.
Вратарь сборной Украины и мадридского “Реала” Андрей Лунин занял 34-ю строчку, оказавшись между Линкольном с “Фламенго” (33) и Ферраном Торресом с “Валенсии” (35).
Тройку лидеров сформировали: 1 — Джейжон Санчо ( “Боруссия” Д), 2 — Маттейс где Лигт ( “Ювентус”), 3 — Кай Хавертц ( “Байер”).
Напомним, что Лунин помог “Реалу” праздновать выигрыш во встрече “Audi Cup”.