Український гандбольний клуб здобув шосту поспіль перемогу у Лізі чемпіонів
Київ • УНН
КИЇВ. 21 грудня. УНН. У п'ятому, перенесеному турі, на домашньому майданчику, запорізький ГК "Мотор" повторив успіх у Франції і знову мінімально, але обіграв "Нант", передає УНН із посиланням на сайт "Мотору".
Зробивши гарний заділ у першому таймі, господарі віддали суперникам початок другого, що дозволило французам вирватися вперед на три м'ячі. Але повернувся у стрій Геннадій Комок вміло зачепився за м'яч, і допоміг перемогти своїй команді – 29:28.
Українська дружина додала шосту перемогу поспіль і на мажорній ноті завершила рік, що минає.
Додамо, у турнірній таблиці групи В "Мотор" з 6 виграшами і 3 поразками йде третім із 8-ми колективів.
Як повідомлялося раніше в УНН, український гандбольний клуб достроково вийшов до 1/8 фіналу Єврокубку.