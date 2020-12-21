Украинский гандбольный клуб одержал шестую подряд победу в Лиге чемпионов
Киев • УНН
КИЕВ. 21 декабря. УНН. В пятом, перенесенном туре, на домашней площадке, запорожский ГК "Мотор" повторил успех во Франции и снова минимально, но обыграл "Нант", передает УНН со ссылкой на сайт "Мотора".
Сделав хороший задел в первом тайме, хозяева отдали соперникам начало второго, что позволило французам вырваться вперед на три мяча. Но вернувшийся в строй Геннадий Комок умело зацепился за мяч, и помог победить своей команде - 29:28.
Украинская дружина добавила шестую победу подряд и на мажорной ноте завершила уходящий год.
Добавим, в турнирной таблице группы В "Мотор" с 6 выигрышами и 3 поражениями идет третьим с 8-ми коллективов.
Как сообщалось ранее в УНН, украинский гандбольный клуб досрочно вышел в 1/8 финала Еврокубка.