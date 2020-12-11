Український гандбольний клуб достроково вийшов до 1/8 фіналу Єврокубку

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Київ • УНН

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КИЇВ. 11 грудня. УНН. Представник українського гандболу "Донбас" продовжить виступи в рамках Європейського Кубка Європейської гандбольної федерації (ЄГФ), передає УНН з посиланням на ФГУ.

Матчі українського “Донбасу” проти турецького “Атнатліяспор” у 3-му раунді Європейського Кубка ЄГФ не відбулися. Європейська федерація гандболу повідомила, що “Анталіяспор” через виявлені в команді випадки захворювання на коронавірус COVID-19 знялася з турніру.

Таким чином “Донбас” автоматично пройшов до наступного раунду — 1/8 фіналу. Матчі цієї стадії заплановані на 13 та 20 лютого 2021 року. Суперника віце-чемпіонів України визначить жеребкування.

Варто відзначити, що у жіночому Європейському Кубку “Галичанка” гратиме із білоруським “Вікторія-Берестіє” в 1/8 фіналу.

У чоловічій Лізі чемпіонів свої шанси на вихід у плей-офф підвищив “Мотор”. Раніше вибули з єврокубків жіночий “Реал” та чоловіча “Одеса”.

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