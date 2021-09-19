Український гандболіст увійшов до символічної збірної стартового туру ЛЧ
Київ • УНН
КИЇВ. 19 вересня. УНН. За підсумками проведеного стартового раунду Ліги чемпіонів була опублікувала символічна збірна першого туру, передає УНН з посиланням на сайт ГК "Мотор".
Деталі
До складу найкращих виконавців туру потрапив і представник запорізького “Мотору” — В’ячеслав Бохан. Лінійний був покликаний кращим в своєму амплуа. Таке визнання гравцеві української дружини принесли влучні кидки в ворота “Порту”.
Варто відзначити, що в матчі з португальською командою Бохан, в складі “Мотора”, став кращим снайпером зустрічі. На його рахунку 8 м’ячів.
Контекст
“Мотор” виграв стартову гру у Лізі чемпіонів.