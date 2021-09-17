Гандбол: "Мотор" з перемоги розпочав виступи у Лізі чемпіонів

Деталі

Успішно почавши матч, підопічні Гінтараса Савукінаса завершили перший тайм гри із “Порту” з перевагою в п’ять м’ячів — 15:10. У другій половині гри “Порту” наздогнав запорожців і за дві хвилини до фінального свистка португальці зрівняли рахунок — 27:27. Але “Мотор” не опустив руки, показав свій характер і вирвав перемогу у “Порту” — 30:27.

Найрезультативнішими в українського колективу стали: Бохан (8), Васильєв (4), Козакевич, Денисов, Пуховський, Малашинскас і Себетіч закинули по три м’ячі.

Доповнення

В інших матчах “Барселона” обіграла “Фленсбург” — 25:21, а “ПСЖ” поступився “Веспрему” — 31:34.